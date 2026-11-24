Возвращение Александра s1mple Костылева на турниры серии мэйджор по Counter-Strike 2 получилось провальным. Его команда BC.Game, выступающая в Сингапуре под тегом GOSH, уступила Team Liquid со счётом 1:13 на карте Nuke.

Борьбы в матче не получилось: к смене сторон Liquid вела 11:1, а во второй половине закрыла встречу за два раунда. Сам s1mple закончил игру со статистикой 4-12 (рейтинг 0.53), а хуже него в составе выступил только Эмиль Magisk Рейф (3-14, 0.39). В рядах победителей доминировал Джонатан EliGE Яблоновски — 18 убийств при 7 смертях и рейтинг 2.16.

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Поражение отправило коллектив Костылева в сетку 0-1, тогда как Liquid сделала первый шаг к выходу во вторую стадию PGL Major Singapore 2026. Следующие матчи обе команды проведут позже 24 ноября.