Российская команда PARIVISION (выступающая на турнире под тегом PVISION) одержала разгромную победу над DENDELE в первом раунде PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2. Встреча в формате best-of-1 на карте Ancient завершилась со счётом 13:3.

PARIVISION уверенно провела первую половину (9:3), а после смены сторон закрыла игру за четыре раунда подряд (4:0). Главным героем матча стал Владислав xiELO Лысов — он завершил карту со статистикой 22-8, средним уроном 135.8 за раунд и рейтингом 2.55.

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Высокую результативность в составе победителей также показали Евгений FL1T Лебедев (17-9, рейтинг 1.92) и Иван zweih Гогин (12-9, 1.40). В составе DENDELE единственным игроком с рейтингом выше единицы оказался Виктор gafolo Андраде (10-12, 1.01).

Благодаря этой победе PARIVISION вышла в корзину 1-0, а DENDELE опустилась в сетку 0-1. Свои следующие матчи в рамках швейцарской системы обе команды проведут позже 24 ноября.