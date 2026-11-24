Компания Apple объявила о продлении сериала «Тед Лассо» на пятый сезон. Одно из самых популярных шоу в онлайн-кинотеатре Apple TV официально получит продолжение спустя полтора месяца после выхода четвёртого сезона.

Как отмечают источники Deadline, шоу уже давно негласно продлили — проект остаётся одним из главных хитов Apple, собирающим вокруг себя большую аудиторию. Съёмки пятого сезона должны начаться в середине апреля 2027 года, а премьера — уже в 2028-м.

Сюжет четвёртого сезона посвящён женской команде ФК «Ричмонд». В продолжении тренер Лассо возвращается в Лондон, чтобы тренировать новый коллектив после небольшого перерыва. В четвёртом сезоне вернулась лишь часть основного актёрского состава, включая Джейсона Судейкиса (Тед Лассо), Ханну Уоддингэм (Ребекка) и Джуно Темпл (Килли).