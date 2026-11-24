20 ноября хакерская группировка Cyberleek опубликовала полноценный билд GTA 6 — это актуальная сборка экшена для Xbox Series от ноября 2026 года. Спустя несколько дней злоумышленники также слили в Сеть единственное недостающее звено — исполняемый exe-файл, необходимый для запуска экшена.

Тем временем фанаты уже воспользовались ситуацией и запустили работу над портированием игры на ПК с помощью нейросетей на полную мощность. Всего за 12 часов геймеры смогли запустить новинку на платформе и даже попасть в главное меню. Сейчас над рекомпиляцией работают сразу несколько команд, до одной из которых уже добрались юристы издательства Take-Two и пригрозили тюремными сроками. Из-за этого популярный проект под названием Leonida закрылся, однако на его место пришло сразу несколько других портов.

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Тем временем фанаты запустили сайт с отслеживанием состояния рекомпиляции GTA 6 на ПК — следить за ситуацией можно по этой ссылке. Отмечается, что работа над портированием ведётся очень быстро во многом из-за версии для Xbox Series, которая использует всё те же Direct3D 12 и процессорную архитектуру x86-64, как и Windows. Ожидается, что благодаря этому оптимизация на ПК не займёт много времени и каких-то больших проблем с ней не будет.

Состояние готовности ПК-порта GTA 6 Фото: Portwatch

Релиз GTA 6 состоялся 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Ранее СМИ сообщали, что официальный порт игры на ПК выйдет уже до 31 марта 2027 года.