24 ноября состоялась цифровая премьера документального фильма «Увидеть всё». Картину уже можно посмотреть на Amazon Prime, в iTunes и других стримингах.

Таким образом, картина стала доступна в онлайн-кинотеатрах спустя полтора месяца после премьеры в мировом прокате. За это время докфильм собрал более $ 100 млн при скромном бюджете в $ 10 млн. Картину также официально показывают в России с 19 ноября — она уже заработала в отечественном прокате свыше 33 млн рублей.

«Увидеть всё» рассказывает о жизни скандальной Элизабет Холмс за 34 дня до отправки в колонию — её осудили на 11 лет тюрьмы за крупное мошенничество. В 2003 году она создала стартап Theranos, где продвигала несуществующую технологию, которая якобы могла делать десятки анализов крови по одной капле из пальца. Благодаря этому ей удалось обмануть большое количество инвесторов и пациентов. Картину очень высоко оценили критики и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила крайне редкие 97% свежести от обозревателей и 95% от пользователей.