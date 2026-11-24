FaZe Clan с frozen и Twistzz проиграла Wildcard Gaming на PGL Major Singapore 2026

FaZe Clan уступила Wildcard Gaming в первом раунде стартовой стадии PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2. Встреча в формате best-of-1 на карте Nuke завершилась со счётом 9:13.

Американский коллектив оказался сильнее в обеих половинах карты — 7:5 и 6:4. Удержать FaZe в игре пытался Давид frozen Чернянский, который стал лучшим игроком матча по статистике (21-13, средний урон 113.0 за раунд и рейтинг 1.82), однако никто из его тиммейтов не сумел выйти в положительный K/D.

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В составе Wildcard наиболее результативно выступили Себастьян fr3nd Кусмерж (16-9, рейтинг 1.30), Джейдан HexT Постма (15-13, 1.29) и Неманья nEMANHA Джукич (15-12, 1.20). Победа вывела коллектив в корзину 1-0, тогда как FaZe опустилась в сетку 0-1 — свои следующие матчи на турнире команды проведут позже 24 ноября.