В Steam обновили Торговую площадку — с новой главной страницей и удобными функциями
Компания Valve выпустила большое обновление для Торговой площадки в Steam. Разработчики переделали многие сегменты цифрового рынка платформы — апдейт уже доступен всем пользователям сервиса.
Так, в Valve переписали главную страницу Торговой площадки, добавили удобный список отслеживания товаров, ввели предметы сообщества Steam, добавили возможность менять цену уже выставленного товара и обновили некоторые другие элементы сервиса.
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Важные изменения Торговой площадки в Steam
- Новая главная страница - она загружается быстрее, и на ней отображаются самые актуальные предметы из игр, которые есть у пользователей. Кроме того, на странице добавили вкладку «В тренде» с популярными предметами у других игроков.
- Список отслеживания — он позволяет сохранять предметы для быстрого доступа с главной страницы торговой площадки.
- Предметы сообщества Steam - новый раздел с предметами сообщества Steam (коллекционные карточки, смайлики и фоны профиля) из игр, в которые играет пользователь.
- Возможность менять цену товара, не выставляя его заново на продажу — достаточно указать новую стоимость предмета в том же меню.
- Просмотр в виде списка — результаты поиска, заявки на покупку и продажу можно просматривать не только в виде сетки, но и в виде списка.
- Упрощённое подтверждение со смартфона - подтвердить действие сразу о покупке/продаже можно в том же меню. Больше не нужно покидать торговую площадку и переходить на страницу подтверждений.
С полным изменением новой версии Торговой площадки Steam можно ознакомиться в блоге платформы.
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