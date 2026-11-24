В Steam обновили Торговую площадку — с новой главной страницей и удобными функциями

Компания Valve выпустила большое обновление для Торговой площадки в Steam. Разработчики переделали многие сегменты цифрового рынка платформы — апдейт уже доступен всем пользователям сервиса.

Так, в Valve переписали главную страницу Торговой площадки, добавили удобный список отслеживания товаров, ввели предметы сообщества Steam, добавили возможность менять цену уже выставленного товара и обновили некоторые другие элементы сервиса.

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Важные изменения Торговой площадки в Steam

Новая главная страница - она загружается быстрее, и на ней отображаются самые актуальные предметы из игр, которые есть у пользователей. Кроме того, на странице добавили вкладку «В тренде» с популярными предметами у других игроков.

- она загружается быстрее, и на ней отображаются самые актуальные предметы из игр, которые есть у пользователей. Кроме того, на странице добавили вкладку «В тренде» с популярными предметами у других игроков. Список отслеживания — он позволяет сохранять предметы для быстрого доступа с главной страницы торговой площадки.

— он позволяет сохранять предметы для быстрого доступа с главной страницы торговой площадки. Предметы сообщества Steam - новый раздел с предметами сообщества Steam (коллекционные карточки, смайлики и фоны профиля) из игр, в которые играет пользователь.

- новый раздел с предметами сообщества Steam (коллекционные карточки, смайлики и фоны профиля) из игр, в которые играет пользователь. Возможность менять цену товара, не выставляя его заново на продажу — достаточно указать новую стоимость предмета в том же меню.

— достаточно указать новую стоимость предмета в том же меню. Просмотр в виде списка — результаты поиска, заявки на покупку и продажу можно просматривать не только в виде сетки, но и в виде списка.

— результаты поиска, заявки на покупку и продажу можно просматривать не только в виде сетки, но и в виде списка. Упрощённое подтверждение со смартфона - подтвердить действие сразу о покупке/продаже можно в том же меню. Больше не нужно покидать торговую площадку и переходить на страницу подтверждений.

С полным изменением новой версии Торговой площадки Steam можно ознакомиться в блоге платформы.