Госдума подготовила законопроект о квотировании российского кино. Как сообщает ТАСС, изменения о показах зарубежных фильмов в стране могут вступить в силу с 1 марта 2027 года .

Так, будущая инициатива устанавливает периоды, когда кинотеатры не смогут показывать зарубежные фильмы, либо на них приходится «минимальная доля времени показа». Каждые три месяца может быть не более 45 дней, выделенных в основном под российское кино. Такую квоту планируют утверждать не позднее чем за 90 дней до начала года при участии российских кинематографистов.

Для получения прокатного удостоверения на иностранный фильм прокатчикам нужно платить компенсацию в размере 5 млн рублей, за анимационный проект — 3 млн рублей. Для иностранного кино каждые три месяца будет перечисляться 10% от общей кассы «на развитие отечественного кино».

Ранее президент России Владимир Путин поручил как можно быстрее решить вопрос о квотировании иностранных фильмов в российском прокате. Министр культуры Ольга Любимова приняла поручение и заявила, что её команда уже начала проработку будущего законопроекта.