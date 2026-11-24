Издание Deadline раскрыло первые детали нового фильма Стивена Спилберга. Трёхкратный обладатель «Оскара» готовит свой первый вестерн — это будет экранизация романа The Heart in Winter («Сердце зимой»). Сценарий адаптирует Пол Томас Андерсон («Нефть»).

Действие будущей ленты развернётся в 1891 году на западном побережье США. Ирландские мигранты — поэт Том Рурк и Полли Гиллеспи — влюбляются друг в друга и сбегают на Запад, мечтая о спокойной жизни в Сан-Франциско. Вслед за беглецами отправляются преследователи и наёмники, и отношения молодых людей сталкиваются с суровыми испытаниями.

Главные роли в будущей ленте сыграют Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»), Джесси Бакли («Гамнет») и Марк Райлэнс («Шпионский мост»). Съёмки картины должны начаться в 2027 году, а её премьера состоится в 2028-м.