В GTA 6 нашли квест на выживание в духе хоррора «Пила»

19 ноября состоялся релиз GTA 6 — шестой части культовой серии видеоигр от Rockstar Games. Игроки отправились покорять штат Леонида и уже наткнулись на множество секретов виртуальной Флориды.

Одним из недавних открытий стал необычный квест в духе «Пилы». По сюжету Джейсон или Лусия оказываются на закрытом острове и внезапно получают дротик с транквилизатором. Затем выбранный герой оказывается в плену опасного маньяка, который рассказывает об ущербности мира вокруг и даёт персонажу шанс выбраться, если он успеет добежать до места назначения за 10 секунд и убьёт таинственного владельца острова.

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За полное прохождение небольшого задания можно получить уникальную штурмовую винтовку и $ 20 000 в награду.