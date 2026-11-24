24 ноября состоялась премьера фильма «Пробуждение» — новой картины с Кевином Спейси в главной роли. Лента со скандальным актёром добралась до кинотеатров США и Великобритании, а также вышла в зарубежных онлайн-кинотеатрах.

Действие ленты разворачивается во время пандемии. «Пробуждение» рассказывает о бывшем офицере армии, который вместе с партнёром раскрывает мировой заговор, организованный тайной организацией под названием «Орден». Героям предстоит скрываться от головорезов секретного общества и попытаться разоблачить их.

Главные роли, помимо Спейси, исполнили Элис Ив («Стартрек: Возмездие»), Петер Стормаре («Константин») и другие актёры. Режиссёром выступил Мэтт Рутледж («Племя: Выбраться живым»). Для Кевина Спейси новый триллер стал одним из немногих фильмов, в которых он снялся с 2017 года, когда его обвинили в сексуальных домогательствах. Ни по одному из уголовных или гражданских дел Спейси так и не был признан виновным.