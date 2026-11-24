Компания NC раскрыла детали поддержки AION 2. Свежая MMORPG получит второй сезон уже 16 декабря — спустя три месяца после выхода игры на ПК.

Так, будущий сезон будет разделён на три этапа. В декабре проект получит новый класс Brawler («Задира»), который специализируется на ближнем бою. Геймеров также ждут две новые Бездны, экспедиции и другой контент.

Фото: NC

В январе в игру добавят Домоводство — механику постройки и обустройства собственного жилища. Место расположено на отдельном острове, доступ в который будет у игрока и его приближённых. Тогда же геймеров ждут две новые экспедиции и другой контент. Подробности апдейта в феврале разработчики пока держат в тайне.

Релиз Aion 2 состоялся 5 октября на ПК. События игры разворачиваются за 900 лет до первой части. Геймеров ждёт огромный открытый мир с наземными и воздушными сражениями. В России игра доступна в лаунчере Purple или в других регионах Steam.