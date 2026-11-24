Пользователь под ником SulphurS16 выпустил собственный ПК-порт игры Demon's Souls. Ремейк игры, положившей начало целому жанру «соулслайков», уже доступен на GitHub. Проект получил поддержку апскейлеров NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS, неограниченной частоты кадров и других фишек платформы.

Добро пожаловать в виртуальный Майами: купи легенду номер 6 ЗАКАЖИ ЗДЕСЬ

По традиции Demon's Souls выпустили на ПК с помощью рекомпиляции — автор использовал нейросети, чтобы адаптировать файлы с PlayStation 5 на другой платформе. Разработчик отмечает, что не занимается пиратством: для запуска игры необходимы файлы оригинальной игры, взятые из лицензионной копии экшена 2020 года.

Порт Demon's Souls стал далеко не первым крупным проектом с консолей, добравшимся до ПК. Ранее фанаты также портировали Bloodborne, Forza Horizon 2, Driveclub, The Order 1886, inFamous: Second Son и многие другие хиты с приставок, которые оставались эксклюзивами многие годы.