Американский актёр Вуди Харрельсон поделился историей о своём участии во франшизе «Голодные игры». Как оказалось, в начале 2010-х актёр дважды отказывался от роли ментора Хеймитча Эбернети — ему казалось, что персонажу уделят слишком мало внимания.

Как оказалось, артиста всё же убедил режиссёр Гэри Росс, которому пришлось лично позвонить Харрельсону и объяснить, что он был единственной кандидатурой на эту роль. В итоге персонаж сыграл важнейшую роль в сюжете саги и стал одним из главных воплощений Харрельсона в кино.

На самом деле я отказывался от роли в «Голодных играх» дважды. Да, это было глупо. Я прочитал книги, они мне понравились, но мне показалось, что мне нечего будет играть. Это было странное решение. Не могу представить свою жизнь без этой серии и людей, с которыми я познакомился на съёмках. Мне тогда позвонил Гэри Росс, поговорил со мной 10 минут и сказал, что я был единственным вариантом. И я ответил ему: «Ну ладно, давай». И с такой произвольностью я и бреду по жизни.

Интервью с Харрельсоном приурочили к премьере фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы», который вышел 19 ноября, а 26-го числа доберётся до России. Лента рассказывает историю молодого Хеймитча Эбернети, который одержал победу на 50-м смертельном испытании.