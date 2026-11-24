Расписание выхода второго сезона сериала «Хутор» с Гошей Куценко
Уже 25 ноября состоится премьера второго сезона сериала «Хутор». В продолжении привычный уклад жизни на Хуторе меняется из-за ссоры Бати и его жены Луши. Она делит землю пополам и открывает на своей половине экоотель «Лушин хуторок».
Во второй сезон войдёт 16 эпизодов — они будут выходить в онлайн-кинотеатрах Premier и Start по средам. Финал сезона состоится 6 января.
Расписание выхода второго сезона сериала «Хутор»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|25 ноября
|2-я серия
|25 ноября
|3-я серия
|25 ноября
|4-я серия
|2 декабря
|5-я серия
|2 декабря
|6-я серия
|2 декабря
|7-я серия
|9 декабря
|8-я серия
|9 декабря
|9-я серия
|16 декабря
|10-я серия
|16 декабря
|11-я серия
|23 декабря
|12-я серия
|23 декабря
|13-я серия
|30 декабря
|14-я серия
|30 декабря
|15-я серия
|6 января
|16-я серия
|6 января
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