Уже 25 ноября состоится премьера второго сезона сериала «Хутор». В продолжении привычный уклад жизни на Хуторе меняется из-за ссоры Бати и его жены Луши. Она делит землю пополам и открывает на своей половине экоотель «Лушин хуторок».

Во второй сезон войдёт 16 эпизодов — они будут выходить в онлайн-кинотеатрах Premier и Start по средам. Финал сезона состоится 6 января.

Расписание выхода второго сезона сериала «Хутор»