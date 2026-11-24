Стало известно, что актёр озвучки Владимир Зайцев не сыграет Доктора Дума в новом фильме «Мстители: Судный день».

При этом Зайцева, который озвучивает персонажей Роберта Дауни-младшего во многих проектах, изначально пригласили участвовать в локализации. Он специально летал в Казахстан и записал реплики для русскоязычной версии «Мстителей», но позже Disney попросила кое-что исправить.

Из-за работы в театре и кино Зайцев не смог повторно отлучиться и предложил перезаписать нужные реплики в Москве. Однако в казахстанской студии приняли решение заменить актёра — Доктор Дум получит новый голос. При этом некоторых других героев Marvel можно будет узнать: Тора озвучил Иван Жарков, а Стива Роджерса — Даниил Эльдаров.