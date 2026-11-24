Кинокомпания Blue Morning Pictures представила новый трейлер психологического триллера «Бункер». Лента официально выйдет в российский прокат 14 января 2027 года .

В ролике показаны новые сцены в исполнении Пенелопы Крус и Хавьера Бардема, известного по «Дюне» — они сыграли в «Бункере» главные роли. Режиссёром выступил Флориан Зеллер («Отец»).

Видео доступно во ВКонтакте. Права на видео принадлежат Blue Morning Pictures.

По сюжету архитектор Антонио получает необычное предложение — спроектировать роскошный бункер для известного техномагната. Однако строительство убежища на случай катастрофы, рассчитанного на 30 человек и год автономного существования, выглядит сомнительно с этической точки зрения, что задевает его жену Софию. Горячие споры, недомолвки и вспышки ревности заполняют будни до тех пор счастливой семьи, и никто из них не замечает, что за их собственным домом постоянно кто-то следит.