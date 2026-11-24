За два дня до релиза комедийного фильма «Знакомство с Факерами: Новая глава» в Сети появились первые отзывы о ленте — проект получил всего лишь 26% свежести на агрегаторе Rotten Tomatoes.

Позитивных оценок от критиков почти нет: больше всего картину ругают за заезженные шутки и отсутствие изюминки. А единственным светлым пятном, кажется, стала игра Арианы Гранде, которая присоединилась к франшизе.

В фильме есть несколько смешных моментов, но заезженная идея уже исчерпала себя. Юные выходки Стиллера, над которыми все потешаются, окончательно себя исчерпали.

Значительный шаг вперёд по сравнению с предыдущей частью, хотя планка была настолько низкой, что хуже просто не могло быть.

Единственная приятная вещь — это игра Гранде, которая, к счастью, не просто отбывает номер, как большинство остальных.

Глупое, ленивое и до боли несмешное продолжение, у которого нет смысла. В конечном итоге этот фильм так же разочаровывает и так же утомителен, как и третий. Трейлер смешнее, чем сам фильм.

Тут полно глупостей и абсурда. Иногда на это просто больно смотреть.

Продолжение знаменитой комедии выйдет в мировом прокате 26 ноября.