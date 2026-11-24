Вышло большое обновление для Escape from Tarkov: переезд на Unity 6 и оптимизация

Российская студия Battlestate Games представила патч 1.3.5.0 для своей игры Escape from Tarkov. Основная часть обновления связана с технической частью: проект переехал на новый движок Unity 6 и исправил ряд ошибок.

Добро пожаловать в виртуальный Майами: купи легенду номер 6 ЗАКАЖИ ЗДЕСЬ

Вот главные изменения после релиза патча:

новая графическая платформа RenderStack — её введение позволит оптимизировать далёкие объекты, тени, свет и другие детали изображения;

теперь при переподключении к серверу из-за проблем с сетью не придётся загружать все ресурсы заново;

снижено потребление оперативной памяти за счёт новой обработки сезонных материалов.

Помимо этого, разработчики игры исправили множество ошибок и багов, включая проблемы с ботами, наградами и заданиями. Battlestate также сообщила, что в будущем планирует внедрить в игру технологии DirectX 12, FSR 4.0, DLSS Frame Generation.