Команда Симпла — в шаге от вылета с мэйджора: GOSH взяла лишь четыре раунда за два матча

Команда BC.Game (на мэйджоре выступает под названием GOSH) проиграла второй матч подряд в рамках PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2. Теперь команда находится в шаге от вылета

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Пятёрка Александра s1mple Костылева уступила FaZe Clan со счётом 3:13. После утреннего разгрома от Liquid (1:13) у GOSH всего четыре раунда за две серии. Теперь команда рискует стать худшей за всю историю мэйджоров — пока этот рекорд удерживает Gaimin Gladiators (16 раундов за три матча).

Завтра, 25 ноября, GOSH сразится в матче на вылет с Chinggis Warriors из Монголии. Чтобы избежать вылета, Симплу нужно выигрывать три серии подряд.