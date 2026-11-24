Rockstar испытывала машины и участвовала в гонках, чтобы сделать физику транспорта в GTA 6
Технический директор Rockstar Games по физике Бен Лайонс рассказал, как создатели GTA VI работали над физикой транспорта.
Каждая GTA — это эволюция предыдущей. Мы добавляем больше деталей, улучшений и реализма, чтобы сделать управление максимально приятным. После выхода GTA 5 мы с коллегами начали собирать и тестировать настоящие автомобили и в итоге одержали победу в своём классе на гонке «24 часа Нюрбургринга».
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Лайонс отметил, что это позволило разработчикам понять, как машины ведут себя на большой скорости и при авариях. Этот опыт Rockstar перенесла и на раллийные мотоциклы, но со своими особенностями, чтобы игроки также смогли понять разницу между гонками на двух и четырёх колёсах.
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