В Сингапуре завершились матчи первого игрового дня чемпионата мира PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2. Сегодня, 24 ноября, все участники первой стадии турнира провели по два матча.

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Imperial, FlyQuest, Liquid и Ninjas in Pyjamas выиграли оба тура и завтра сразятся между собой за выход во второй этап. 9z, DENDELE, Chinggis Warriors и команда Симпла BC.Game (GOSH) закончили день со счётом 0:2 и завтра сразятся в матчах на вылет.

Фото: HLTV

Российская PARIVISION и все остальные коллективы попали в сетку «1:1». Команда Джами Jame Али легко обыграла DENDELE из Бразилии, однако затем сенсационно уступила австралийской FlyQuest. Для прохода дальше PARIVISION нужно будет выигрывать два матча из трёх.

3-й тур PGL Major Singapore 2026 пройдёт завтра, 25 ноября — первые матчи начнутся в 9:00 мск.