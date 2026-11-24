Российская медиафраншиза «Синеус» была представлена на крупнейшей корейской игровой выставке G-Star 2026 в Пусане. Создатели вселенной приняли участие в международной встрече представителей индустрии и раскрыли модель будущей вселенной.

Сейчас в «Синеусе» уже 150 тыс. игроков, а авторы получили более 500 заявок от блогеров, которые хотят стать персонажами вселенной. Из них 20 уже получили собственных героев и теперь развивают сообщества в рамках франшизы.

По задумке разработчиков, попасть в игры и мультфильмы по вселенной могут все желающие. Блогеры станут ядром франшизы, ещё 500 человек — героями, а 1,5 тыс. игроков будут реализованы как купцы, старосты деревни и ремесленники — они попадут в библию персонажей и будут развивать собственный сюжет.