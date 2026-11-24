S1mple призвал фанатов не критиковать его тиммейтов после провала BC.Game на мэйджоре

Игрок состава BC.Game (выступающей на турнире под тегом GOSH) Александр s1mple Костылев прокомментировал два поражения команды в первый день PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2.

Киберспортсмен обратился к болельщикам в социальных сетях и попросил направить критику в его адрес, а не на партнёров по команде.

Не знаю, что с нами происходит, но мы побеждаем как команда и проигрываем как команда. Время для bo3, увидимся на сервере. Поддержите наших игроков — хейтите меня, но не моих тиммейтов, они очень усердно стараются каждый день. Сегодня худший день, который я когда-либо видел, но мы сможем справиться и сделаем всё возможное, чтобы не разочаровать вас.

По итогам 24 ноября BC.Game сумела взять лишь четыре раунда за две карты, а сразу четыре тиммейта Костылева попали в пятёрку худших игроков дня по рейтингу HLTV. Три последние строчки заняли Эмиль Magisk Рейф (0.44), Аюш mzinho Батболд (0.47) и Азбаяр Senzu Мунхболд (0.49), а пятым с конца стал Тайсон asap Патерсон (0.62). Рейтинг самого s1mple составил 0.71.

В среду, 25 ноября, BC.Game проведёт матч на вылет с турнира в сетке 0-2 против монгольского коллектива Chinggis Warriors. Встреча пройдёт в формате best-of-3.