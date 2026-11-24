Генеральный директор BetBoom Team Артём Pioneer Савельев выразил недовольство первыми результатами продаж командных и игровых стикеров к PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2.

О слабой динамике доходов руководитель клуба сообщил в своём телеграм-канале.

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Почти неделя продаж боевого пропуска, а денег со стикеров кот наплакал. Цифры на уровне летнего мэйджора, когда мы стартовали со Stage 1. Динамика откровенно паршивая.

Стикеры участников PGL Major Singapore 2026 появились в игре 18 ноября. На турнире в Сингапуре Valve сохранила модель продаж с летнего IEM Cologne Major 2026: вместо случайных капсул игроки покупают конкретные наклейки напрямую во внутриигровом магазине по фиксированной цене. Половину выручки разработчики распределяют между клубами и игроками в зависимости от посева и итогового места на чемпионате.

PGL Major Singapore 2026 проходит с 24 ноября по 13 декабря в Сингапуре — 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн. BetBoom Team начнёт выступление на турнире с третьей стадии.