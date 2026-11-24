Известный стример Илья Maddyson Давыдов поделился впечатлениями после прохождения GTA 6. Хотя два два дня назад он заявил, что больше не хочет запускать проект Rockstar, он завершил сюжет и поставил финальную оценку 8/10.

Позже Мэддисон объяснил, почему изменил своё мнение.

В чате во время прохождения был такой мем «это последняя скучная миссия». Но в конце четвёртой главы скучные миссии реально закончились. Пятая глава действительно была наполнена действием, развязкой сюжета, которая… Мне понравилась развязка. Драматизм в конце подкупает, даже несмотря на то, что я не шибко проникся персонажами. Ну и экшен, которого до этого в игре было не то чтобы много — в итоге это подчеркнуло какие-то запоминающиеся моменты. И теперь, когда я вижу картину целиком, да, я действительно переобуваюсь.

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В день выхода GTA 6 стрим Мэддисона собрал рекордные 630 тыс. зрителей. После этого Twitch заблокировал его канал по подозрению в накрутке — сам стример обвинения отрицает.