Расписание второго дня чемпионата мира PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2
В среду, 25 ноября, в Сингапуре пройдут матчи третьего раунда первой стадии чемпионата мира PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2.
Права на трансляцию матчей PGL Singapore Major 2026 в России принадлежат Okko.
Встречи в сетке 1-1 состоятся в формате best-of-1, а игры за выход во второй этап (2-0) и на вылет с турнира (0-2) пройдут в формате best-of-3.
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Расписание матчей PGL Major Singapore 2026 на 25 ноября
Сетка 1-1:
- 9:00. HEROIC (Швеция) — M80 (США);
- 9:00. Eternal Fire (Европа) — 100 Thieves (Европа);
- 10:00. Wildcard Gaming (Северная Америка) — Lynn Vision Gaming (Китай);
- 10:00. PARIVISION / PVISION (Россия) — FaZe Clan (Европа).
Сетка 2-0:
- 11:00. Imperial Esports (Бразилия) — FlyQuest (Австралия);
- 13:30. Ninjas in Pyjamas (Европа) — Team Liquid (Северная Америка).
Сетка 0-2:
- 11:00. 9z Team (Южная Америка) — DENDELE (Бразилия);
- 13:30. BC.Game / GOSH (Европа) — Chinggis Warriors (Монголия).
PGL Major Singapore 2026 проходит с 24 ноября по 13 декабря в Сингапуре — 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.
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