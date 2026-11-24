Волна критики обрушилась на премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса после его нового видео в TikTok — политик предложил молодёжи попросить у бабушек и дедушек деньги на GTA 6.

Противники упрекают Мицотакиса в том, что он поощряет игру детей в GTA 6, хотя у игры рейтинг «для взрослых». Кроме того, некоторых удивило, что премьер-министр советует именно таким образом потратить рождественские пособия для пенсионеров (ролик был посвящён выплатам по $ 400 в честь праздника).

Добро пожаловать в виртуальный Майами: купи легенду номер 6 ЗАКАЖИ ЗДЕСЬ

Как указывают оппозиционеры, Мицотакис просто хочет поднять рейтинги среди молодёжи и делает крайне неудачные заявления исключительно из-за хайпа.