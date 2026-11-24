Около 1 млн человек по всему миру играют в GTA 6 по 10 часов в день — аналитики

Примерно 1 млн геймеров уже провели в GTA 6 более 50 часов за пять дней после релиза — такую статистику приводит аналитическое агентство Alinea Analytics.

Таким образом, 1 млн человек играет в новую GTA в среднем по 10 часов в день. При этом среди пользователей Xbox таких игроков оказалось больше, чем среди владельцев PlayStation.

Добро пожаловать в виртуальный Майами: купи легенду номер 6 ЗАКАЖИ ЗДЕСЬ

По заявлениям разработчиков, только основной сюжет игры может занять до 80 часов. Первым в мире релизную версию GTA 6 прошёл стример BrycexD из Новой Зеландии за 39 часов 38 минут. iShowSpeed потратил на полное прохождение 52,5 часа — речь только про сюжетную кампанию без дополнительных заданий.