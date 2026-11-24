Площадка по продаже аккаунтов для League of Legends 1v9.gg прекратила работу, предварительно продав всю базу учётных записей и сделок разработчикам из Riot Games. Информация об этом появилась на Reddit — сам сайт уже недоступен.

Поскольку покупка профилей нарушает правила игры, большинство аккаунтов из базы получили перманентный бан. Исключение сделали лишь для учётных записей, которые много лет используются как основные — система определяет их по активности и истории покупок.

С конца 2025 года Riot Games усилила борьбу со смурфами и бустингом, заблокировав почти 300 тыс. аккаунтов в LoL и Valorant.