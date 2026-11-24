Участники PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2 планируют объединиться и обратиться к Valve из-за рекордно низких доходов от стикеров.

Как сообщил менеджер SAW Бруно Marinhas Марингейро порталу Dust2.us, старт продаж оказался «худшим в истории» — показатели отстают даже от летнего IEM Cologne Major 2026, где выручка уже считалась провальной.

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Ранее на слабую динамику пожаловался и глава BetBoom Team Артём Pioneer Савельев. К Сингапуру Valve отказалась от раскритикованного динамического ценообразования из Кёльна, но сохранила прямую продажу наклеек вместо капсул по фиксированной цене — от 25 до 3000 токенов. Клубы и игроки получают 50% выручки с учётом посева и итогового места.