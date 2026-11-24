Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер мини-сериала «Убийство Джонбенет Рэмси». Премьера проекта состоится на платформе 10 декабря — всего будет восемь серий.

Криминальная драма расскажет о реальной истории Джонбенет Рэмси — победительницы детских конкурсов красоты, которая была убита в возрасте шести лет. Дело вызвало широкий резонанс в обществе: родители получили записку о выкупе девочки, но затем обнаружили её в собственном подвале, а убийцу так и не нашли.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netflix.

Главные роли сыграли Мелисса Маккарти и Клайв Оуэн. Шоураннером выступил Томми Уоллак.