Компания «МД Студия» и телеканал «Россия» объявили о старте производства седьмого сезона детектива «Спасская» в Сочи. Съёмки криминального проекта займут несколько месяцев, после чего шоу выйдет на телевидении.

Сюжет продолжения вновь расскажет о следователе Анне Спасской, которая успешно расследует преступления Попытка задержать опасного преступника Емельянова едва не стоит ей жизни – на помощь приходит бывший возлюбленный. Новое расследование также выводит следовательницу на криминального бизнесмена по кличке Дипломат, однако подобраться к нему оказывается непросто: интересы подозреваемого в суде представляет бывший муж Спасской, который хочет наладить отношения с бывшей супругой.

Главную роль в сериале вновь исполнит Карина Андоленко. Режиссёром седьмого сезона выступает Давид Ткебучава, а авторами сценария – Ада Мер и Сергей Соколов.