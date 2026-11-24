Дженсена Хуанга вернули в NVIDIA по просьбе Трампа, чтобы тот не улетел в Китай

Издание Reuters сообщило детали о возвращении Дженсена Хуанга на пост гендиректора NVIDIA — прямое участие в этом принял президент США Дональд Трамп.

Журналисты отмечают его действия в контексте того, что Трамп управляет не только страной, но и регулирует сферу бизнеса. После увольнения Хуанга президент Штатов выступил против этого решения, а затем отправил представителей администрации в совет директоров NVIDIA для изменения санкций.

Дональд Трамп открыто назвал Хуанга «национальным достоянием»: аналитики отмечают, что политик захотел вернуть главу NVIDIA, чтобы тот не смог улететь в Китай и работать на чужом рынке.