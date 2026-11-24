Cтудия Mundfish представила новый тизер The Cube — спин-офф экшена Atomic Heart. У проекта всё ещё нет даты выхода, он разрабатывается для ПК и консолей. Игру уже можно добавить в список желаемого Steam.

Видео доступно во VK. Права на видео принадлежат Mundfish.

The Cube — MMORPG во вселенной Atomic Heart. Авторы называют проект новом словом во франшизе, сочетающий уникальное построение мира, интригующий нарратив и захватывающие квесты в открытом мире.

По сюжету на горизонте возник гигантский левитирующий Куб с вращающимися гранями. Среди них скрыто неизвестное уравнение, способное менять законы реальности. Игрокам предстоит выяснить, что это за устройство, и попытаться пережить его следующий поворот.