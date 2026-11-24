GTA 6 собрала 3,5 млрд просмотров на YouTube в день релиза

Видеохостинг YouTube раскрыл показатели релиза GTA 6, который состоялся 19 ноября. За первые сутки ролики и стримы новинки собрали более 3,5 млрд просмотров.

В эту цифру входят просмотры уже после выхода игры в США, когда GTA 6 стала доступна в большинстве регионов на PS5 и Xbox Series. При этом в администрации YouTube не уточнили, поставила ли игра какой-нибудь рекорд или просто показала высокие цифры для сервиса.

Фото: YouTube

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Релиз GTA 6 состоялся 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Экшен получил невероятные 99 баллов на агрегаторе Metacritic, заработав за первые сутки с учётом предзаказов около $ 3,8 млрд — это рекорд всей развлекательной индустрии.