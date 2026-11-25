25 ноября состоялась премьера мини-сериала «Бегущий по лезвию 2099». Картина по знаменитой вселенной доступна в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video — все восемь эпизодов уже вышли.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Действие проекта разворачивается спустя 50 лет после фильма «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва. По сюжету репликанты подняли восстание против своих создателей, после чего люди стали «гражданами второго сорта». В центре истории оказывается Кора — девушка, которая хочет обеспечить безбедное будущее своему брату. Для этого она объединяется с Олвен — репликантом, жизнь которой подходит к концу.

Главные роли в сериале исполнили Хантер Шафер («Эйфория») и Мишель Йео («Всё везде и сразу»). Шоураннером проекта выступила Силка Луиза — сценарист адаптации Halo. Проект получил смешанные оценки критиков: на Rotten Tomatoes новинку рекомендует 70% журналистов, которые хвалят визуальный стиль и ведущих актрис, но ругают при этом затянутость сериала и типичный для франшизы сюжет.