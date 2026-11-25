19 ноября состоялся релиз GTA 6 — шестой части культовой серии видеоигр от Rockstar Games. Игроки отправились покорять штат Леонида и уже наткнулись на множество секретов виртуальной Флориды.

Тем временем в Сети появляется всё больше сообщений, что консоли PS5 и Xbox Series попросту не выдерживают нагрузки во время игры в новинку. Из-за высоких температур на протяжении многих часов приставки сперва выдают графические артефакты, после чего могут и вовсе выйти из строя — это произошло дважды у стримерши под ником Shiv. Девушка заявила, что поддерживала свои PlayStation 5 в отличном состоянии, однако обе консоли всё равно не справились с нагрузкой, и теперь она планирует купить себе Xbox Series X.

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Интересно, что подобные проблемы также не обошли Xbox Series. Пользователи Reddit сообщают о схожих проблемах с появлением графических артефактов и вылетами на стартовый экран из-за перегрева. При этом из-за более продвинутой системы охлаждения подобных жалоб всё же меньше, чем у консоли конкурента. В Rockstar Games пока не комментировали ситуацию.