23 ноября компания Marvel представила финальный трейлер фильма «Мстители: Судный день». Ролик вышел за четыре недели до официальной премьеры одного из главных блокбастеров последних лет.

Спустя некоторое время компания Disney похвасталась стартовыми показателями видео. За первые 24 часа ролик собрал гигантские 563 млн просмотров — это самый просматриваемый ролик в истории компании. Ранее лучший результат принадлежал первому тизеру «Судного дня», который в феврале собрал 503 млн просмотров во время Супербоула.

Тем временем самым просматриваемым трейлером остаётся рекламный ролик ленты «Человек-паук: Новый день». Видео собрало 718 млн просмотров за 24 часа, и этот рекорд вряд ли будет побит в ближайшие годы.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря, одновременно с «Дюной 3». По сюжету Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel. Роль главного злодея исполнил Роберт Дауни-младший, который до этого играл Железного человека.