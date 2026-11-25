25 ноября состоялась премьера седьмого и восьмого эпизодов третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Вместе с ними третий сезон официально подошёл к концу спустя две недели после старта.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Третий сезон «Колец власти» продолжает историю до событий оригинального произведения и трилогии Питера Джексона. Сюжет вновь посвящён Галадриэль и её главному противнику Саурону, который захватывает власть в Средиземье и готовится выковать своё главное оружие — Кольцо Всевластия. К главным ролям в продолжении вернулись Морвет Кларк («Тёмные начала»), Чарли Викерз («Медичи: Повелители Флоренции»), Роберт Арамайо («Я ругаюсь») и другие актёры.

Тем временем авторы проекта Джей Ди Пэйн и Патрик МакКей уже работают над продолжением — съёмки четвёртого сезона начнутся весной в Великобритании. Премьера запланирована на 2028 год.