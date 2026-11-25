20 ноября хакерская группировка Cyberleek опубликовала полноценный билд GTA 6 — это актуальная сборка экшена для Xbox Series от ноября 2026 года. Спустя несколько дней злоумышленники также слили в Сеть единственное недостающее звено — исполняемый exe-файл, необходимый для запуска экшена.

Спустя пять дней энтузиасты добились немалых успехов в портировании игры на ПК. С помощью метода рекомпиляции в Сети появились сотни проектов с открытым исходным кодом, которые отслеживаются на сайте Portwatch. На данный момент GTA 6 уже можно запустить, выставить настройки в главном меню и завершить пролог, однако пока игра работает в 2-3 FPS. Также встречаются различные графические артефакты и очень медленная прогрузка объектов.

Состояние портов GTA 6 на ПК — многие «форки» запускают пролог Фото: PortWatch

Добро пожаловать в виртуальный Майами: купи легенду номер 6 ЗАКАЖИ ЗДЕСЬ

В ближайших планах создателей рекомпиляций — добиться картинки на уровне Xbox Series с чёткими текстурами, полноценным глобальным освещением с трассировкой лучей и рабочими шейдерами. Как только это будет достигнуто, авторы портов займутся оптимизацией и адаптацией кода со всеми особенностями консоли Microsoft. Этому могут помешать юристы Take-Two: издательство активно борется с фанатскими портами и активно блокирует сотни подобных проектов на GitHub, угрожая судебными исками. При этом подобных проектов так много, что они не успевают подавать жалобы на каждый из них.

Релиз GTA 6 состоялся 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Ранее СМИ сообщали, что официальный порт игры на ПК выйдет уже до 31 марта 2027 года.