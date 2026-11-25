PARIVISION обыграла FaZe Clan и вышла на счёт 2-1 в первой стадии PGL Major Singapore 2026

Российская команда PARIVISION (выступающая на турнире под тегом PVISION) одержала победу над FaZe Clan в третьем раунде стартовой стадии PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2. Встреча в формате best-of-1 на карте Anubis завершилась со счётом 13:10.

PARIVISION уверенно провела первую половину (10:2), однако после смены сторон FaZe сумела сократить отставание. Тем не менее коллектив Джами Jame Али удержал преимущество и довёл карту до победы, взяв три раунда во второй половине против восьми у соперника.

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Лучшим игроком матча стал Абай HObbit Хасенов (15-12, рейтинг 1.43), также результативно сыграли Jame (18-9, 1.26) и Владислав xiELO Лысов (19-19, 1.25). В составе FaZe самым полезным оказался Якуб jcobbb Петрушевский (16-16, 1.26).

Благодаря этой победе PARIVISION вышла в корзину 2-1 и находится в шаге от выхода во вторую стадию мэйджора. FaZe Clan опустилась в сетку 1-2 — следующий матч для европейского клуба станет игрой на вылет.