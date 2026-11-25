25 ноября состоялась мировая премьера фильма «Приключения Клиффа Бута». Продолжение «Однажды в… Голливуде» уже доступно в Северной Америке, Европе и Азии, а до России лента неофициально доберётся 3 декабря . Цифровая премьера картины на Netflix состоится 23-го числа.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Лента рассказывает о каскадёре Клиффе, который работает на голливудские киностудии в 1977 году и решает их закулисные проблемы разными способами, включая нелегальные.

К главной роли в новом фильме вернулся Брэд Питт, а режиссёром выступил Дэвид Финчер («Бойцовский клуб»). Сценарий написал Квентин Тарантино, который также выступил создателем оригинального фильма «Однажды в… Голливуде», где Клифф Бут был второстепенным персонажем.