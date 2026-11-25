«Как переход от GTA 5 к GTA 6». CD Projekt RED — о «Ведьмаке 4» после «Ведьмака 3»

Глава CD Projekt RED Михал Новаковский раскрыл новые детали «Ведьмака 4». В разговоре с инвесторами менеджер заявил, что игроков ждёт большой скачок в графике и геймплейных системах, схожий с отличиями между GTA 5 и GTA 6.

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Новаковский отметил, что между «Дикой охотой» и «Ведьмаком 4» пройдёт 13 лет — за это время в CD Projekt RED успели выпустить Cyberpunk 2077, перейти на движок Unreal Engine 5 и вдохновиться другими релизами, включая недавнюю GTA 6.

Мы не собираемся проводить разбор сравнений GTA 5 и GTA 6, но, разумеется, мы изучили эту игру и увидели различия. Мы полагаем, что между «Ведьмаком 3» и «Ведьмаком 4» будет сопоставимый скачок. Прошло уже 11 лет. Работая над четвёртой частью, мы стремимся сделать игру значительно красивее и улучшить её по всем аспектам. Мы получили большую мотивацию сделать «Ведьмака 4» и Cyberpunk 2 ещё лучше, поскольку Rockstar показала, как много вещей ещё можно сделать. Безусловно, авторы GTA 6 вдохновляют нас.

«Ведьмак 4» выйдет в 2028 году на ПК и консолях. События игры развернутся спустя несколько лет после финала «Дикой охоты». Главным героем станет Цирилла — приёмный ребёнок Геральта из Ривии. Будущий проект положит начало новой трилогии, которая расскажет о приключениях юной ведьмачки.