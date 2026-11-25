Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил дебютный трейлер второго сезона сериала «Красная поляна». Комедийное шоу вернётся уже в 2026 году, точную дату релиза авторы назовут уже скоро.

Видео доступно в VK-канале «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Сериал рассказывает историю авантюристки Саши, которая сбегает из Москвы в Красную Поляну. В попытке обустроиться на новом месте она тут же попадает в руки начальника службы безопасности курорта – Михалыча. Героине предстоит подружиться с персоналом отеля и казино, а затем вычислить шантажистов, которые заставляют управляющего плясать под свою дудку. Продолжение развернётся в новогодние праздники. Саша и её друзья-авантюристы соглашаются работать с Каролиной, организатором роскошной свадьбы. Однако помешать их планам намерен Михалыч, у которого собственные интересы.

К своим ролям вернулись Рината Тимербаева, Николай Фоменко, Павел Чинарёв и другие актёры. Режиссёром вновь выступил Роман Прыгунов («Беспринципные»).