Создатели сериала «Гарри Поттер» опубликовали новый пост на официальном сайте. В нём авторы пообщались с Ником Фростом — исполнителем роли Рубеуса Хагрида в будущей адаптации.

Звезда ремейка «Как приручить дракона» рассказал, что ему больше всего запомнилось тяжёлое пальто, которое он носил на съёмках каждый день — оно весит целых 20 килограмм. Артист также оказался впечатлён Запретным лесом: одно из самых опасных мест в Хогвартсе посадили чуть ли не в натуральную величину.

Мне больше всего запомнились съёмки сцены, где мы искали кровь единорога в Запретном лесу. Это было здорово. Авторы создали огромный лес, который простоит там целых 10 лет. Его называют «живой декорацией», потому что он продолжит расти по мере того, как мы снимаем новые сезоны. Там есть ручей, холмы — просто невероятно! Когда я оказался внутри и понял, что мне предстоит две недели искать единорога — а ведь можно было ещё и наткнуться на Волан-де-Морта, — это было потрясающе.

Премьера сериала «Гарри Поттер» состоится уже 26 декабря — в этот день выйдет первый эпизод. Первый сезон будущего сериала адаптирует первую книгу «Гарри Поттер и Философский камень». Она расскажет об 11-летнем мальчике Гарри Поттере, который узнаёт, что принадлежит к волшебному миру, а его родителей на самом деле убил тёмный маг Волан-де-Морт.