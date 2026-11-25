Создатели «Южного парка» Трэй Стоун и Мэтт Паркер представили тизер шестого эпизода 29-го сезона. В нём показали небольшой фрагмент будущей серии, которая будет посвящена новой проблеме в городке — появлению китайского шпиона. Эпизод выйдет уже в ночь на четверг, 26 ноября .

Видео доступно во VK. Права на видео принадлежат Paramount.

Так, в будущем эпизоде в Южном парке начинают происходить загадочные отключения электричества, а местные жители начинают опасаться кибератак со стороны Китая. Ребятам предстоит выяснить, что же происходит на самом деле, найти китайского шпиона и вернуть стабильное электропитание во все дома городка.

Таким образом, в новой серии высмеяли ситуацию с главной NVIDIA Дженсеном Хуангом. В середине ноября мужчину уволили из компании по причине того, что топ-менеджер якобы встречался с главой компании Megaspeed Элис Хуан, которая считается завербованной китайской шпионкой. При этом уже через полторы недели Совет директоров вернул мужчину на должность, из-за чего акции NVIDIA подскочили сразу на 30%.