Восемь новых кадров из фильма «Мстители: Судный день» — премьера 18 декабря

Издание EW выпустило большой материал, посвящённый фильму «Мстители: Судный день». На них можно увидеть главных героев будущего блокбастера, который выйдет в мировых кинотеатрах 18 декабря.

Фото: EW/Marvel

Фото: EW/Marvel

Фото: EW/Marvel

Фото: EW/Marvel

Фото: EW/Marvel

Фото: EW/Marvel

Фото: EW/Marvel

Фото: EW/Marvel

По сюжету будущего блокбастера Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel. Роль главного злодея исполнил Роберт Дауни-младший, который до этого играл Железного человека.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря, одновременно с «Дюной 3». К своим ролям вернулись основные актёры саги: Крис Хемсворт, Крис Эванс, Марк Руффало, Педро Паскаль, Энтони Маки и другие артисты. В России лента выйдет ближе к середине января.