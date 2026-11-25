Кинокомпания «Ол Медиа Компани» представила тизер фильма «По осколкам твоего сердца». Продолжение мелодрамы «Твоё сердце будет разбито» выйдет в кинотеатрах России 16 сентября 2027 года, на месяц раньше изначальной даты.

Видео доступно во VK-канале Атмосфера кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Сюжет продолжения развернётся через несколько лет после финала первой части. После гибели своей первой любви Полина пытается забыть прошлое и становится жёсткой и бесстрашной: днём она живёт обычной жизнью студентки, а по ночам превращается в Рысь – легенду нелегальных мотогонок. Однажды девушка неожиданно встречает человека, которого считала мёртвым: возвращение Барса переворачивает её жизнь и втягивает героев в опасную игру, связанную с тайнами прошлого.

«Твоё сердце будет разбито» вышло весной 2026 года и стало хитом российского проката. Сборы ленты превысили 900 млн рублей, это одна из самых кассовых российских мелодрам в истории. К главным ролям в продолжении вернутся Вероника Журавлева и Даниэль Вегас.