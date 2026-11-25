Кинокомпания «Наше кино» представила трейлер фильма «Старый новый бывший». Романтическая комедия выйдет в кинотеатрах России уже 7 января.

Видео доступно во VK-канале Наше кино. Права на видео принадлежат «Наше кино».

Фильм расскажет историю Кати, которая уехала из подмосковного Пущина, чтобы стать звездой эстрады, оставив там своего возлюбленного. Теперь она известная певица, ведущая яркую, но пустую жизнь вместе с нелюбимым продюсером. Однажды Катя попадает в другую реальность, в которой у неё есть муж, доктор районной поликлиники, двое маленьких детей и выбор: обрести потерянную когда-то человечность в простоте семейных отношений или остаться одинокой пустышкой, в мире, где никто не подарит ей искреннего тепла и любви.

Постер комедии «Старый новый бывший»

Фото: «Наше кино»

Главные роли в ленте сыграли Елизавета Базыкина («Комбинация»), Юлия Тополицкая («Поехавшая»), Роман Евдокимов («Огниво»), Роман Маякин («Триггер»), Павел Майков («Мажор в Сочи») и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Александра Лупашко («Танцуй, Селёдка!»).